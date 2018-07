Gonçalo Lobo Xavier rende Ana Trigo Morais na direcção-geral da APED

Gonçalo Lobo Xavier vai assumir a direcção geral da APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição no início de Setembro, substituindo Ana Trigo Morais no cargo.

Gonçalo Lobo Xavier vai assumir a direcção geral da APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição no início de Setembro, substituindo Ana Trigo Morais no cargo, anunciou esta quinta-feira a associação.





Ao longo da sua carreira, Gonçalo Lobo Xavier foi assessor na Associação das Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas e Afins de Portugal (AIMMAP), vice-presidente do Comité Económico e Social Europeu (CESE), órgão consultivo da União Europeia, membro da comissão executiva da Unidade de Missão Portugal In e é delegado nacional para a Inovação nas PME e Financiamento de Risco, no âmbito do Horizon 2020.



Na sua experiência profissional, o futuro líder da APED foi ainda director executivo da Rede de Centros Tecnológicos de Portugal (RECET). Gonçalo Lobo Xavier integrou a Comissão Política Nacional da Coligação Portugal à Frente, que juntava PSD e CDS-PP nas eleições legislativas de 2015.





Gonçalo Lobo Xavier é licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade do Minho, tem várias formações nas áreas da internacionalização e liderança na Porto Business School e fez o "Orchestral winning performance leadership" course no IMD International School em Lausanne.



Citado no comunicado, Jorge Jordão, presidente da APED, considera que a experiência de Gonçalo Lobo Xavier "será uma mais-valia para um sector relevante da economia nacional e que está em permanente modernização. Com ligações à inovação, ao conhecimento e às empresas o novo director geral da APED é a pessoa indicada para preparar o sector para os novos desafios da economia digital".



Já Gonçalo Lobo Xavier considera que "a distribuição vive hoje um momento único com novos desafios e a adopção de práticas que estão a contribuir para uma maior sustentabilidade e consciência ambiental, sendo por isso uma enorme responsabilidade e honra poder contribuir para este desígnio".