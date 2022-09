Governo alarga até junho de 2023 a revisão extraordinária de preços nos contratos públicos

A medida, aprovada inicialmente em maio para vigorar ao longo de 2022 vai ser prolongada até ao longo do primeiro semestre do próximo ano. É uma das peças do Plano Extraordinário de Apoio às Empresas, aprovado pelo Conselho de Ministros esta quinta-feira.

