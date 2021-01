Governo alerta que pode não dar garantia a lesados do BES e Banif

Quase três mil investidores não qualificados do Banif e das sucursais exteriores do BES continuam sem ter uma solução para reaver as perdas. Governo está à espera de análise do BdP.

