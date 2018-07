Governo anuncia alargamento do projecto Espaço Empresa

O Estado vai alargar depois do Verão a possibilidade de mais municípios integrarem o Espaço Empresa, num quadro que contará com a adesão de mais ministérios e serviços, anunciou hoje em Valongo a secretária de Estado da Indústria.

Inês Lourenço

Em declarações após a inauguração do Espaço Empresa na Câmara de Valongo, no distrito do Porto, Ana Teresa Lehmann anunciou uma segunda fase mais ambicioso para depois do verão, que surgirá na esteira do "sucesso" da primeira investida, que conta já com 33 municípios.

"Esta primeira fase foi um sucesso, já contamos com 33 municípios, quer individualmente quer integrados em comunidades intermunicipais, e oferece um catálogo de mais de 100 serviços. Depois do verão, vamos lançar uma segunda fase, que terá um segundo pelotão de câmaras associadas e um conjunto de outros ministérios e de outros serviços, entre eles o Ministério da Agricultura", anunciou a governante.

Citando o município de Valongo como "um excelente exemplo de trabalho já feito", porque tinha já "uma estrutura montada de apoio ao investidor e ao empresário", a governante explicou que o novo gabinete "complementará esse bom trabalho".

O Espaço Empresa é uma iniciativa desenvolvida pelo IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação), em parceria com a AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e a AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal).

Para a secretária de Estado, apesar de o projecto ter "uma dimensão quantitativa", importa, sobretudo, "relevar a dimensão qualitativa".

"O que nos importa, e isso já acontece com a actual rede, é que o território nacional esteja coberto, ou seja, as 33 autarquias que o projecto abrange cobrem o território nacional, de Norte a Sul, do Litoral para o Interior", enfatizou Ana Teresa Lehmann, sendo que a segunda fase significará "acrescentar sobre isso para ter uma cobertura cada vez maior".

Na sua intervenção no ato da inauguração, o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, revelou ter "aceitado de imediato o convite do IAPMEI", explicando depois que o fez "por estarem alinhados com a realidade".

"Precisamos de investimento. Como qualquer concelho do país, e Valongo não é excepção, precisamos de investimento porque precisamos de emprego, pois é a fonte de esperança e sem ele há problemas pela certa", acrescentou o autarca.

Considerando ser esta parceria "o Estado e o poder central a adaptarem-se à velocidade das empresas", disse ter "percebido imediatamente", que tinha de estar "neste processo pois há muitos empresários" a procurar a câmara e este passo será, acredita, "mais uma forma de os ajudar de forma rápida, quer aos que já cá estão, quer aqueles que pretendem vir para cá".

"É mais uma ferramenta para dar competitividade ao território de Valongo", concluiu José Manuel Ribeiro.