Governo aprova venda da Efacec à DST. Mas mantém participação de 25% para já

O governo aprovou hoje em Conselho de Ministros a venda da Efacec à construtora bracarense DST.



Tal como o Negócios avançou ontem a reprivatização da Efacec já estava fechada depois de o Banco de Fomento ter chegado a acordo com a construtora sobre o financiamento, sob a forma de obrigações convertíveis em ações.



A reprivatização implicará uma nova capitalização pública, a entrada de 80 milhões de euros em capital pela DST e um financiamento do Banco de Fomento no montante de cem milhões de euros.





O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, explicou, no entanto, que numa primeira fase, o Estado, através da Parpública, irá manter uma participação de até 25% na empresa.



"Após a assinatura do contrato de venda irá decorrer um período de reestruturação dos capitais próprios da empresa da qual poderá resultar, em virtude da pré-capitalização a ser feita pela Parpública, uma participação para o Estado português de até 25% na Efacec, nesta fase inicial", salientou o secretário de Estado, destacando que "o Estado não pagou qualquer valor pela nacionalização da participação na Efacec".



O processo será realizado mediante uma operação harmónio, tal como já havia sido avançado, com uma redução e posterior aumento do capital da Efacec.





A DST foi a única empresa a apresentar proposta final à compra dos 71,73% da Efacec, empresa dos setores da energia, engenharia e mobilidade, que estavam nas mãos do Estado.



João Nuno Mendes garantiu que era a melhor proposta, referindo que a minuta final aprovada "permite acautelar os interesses do Estado", considerando também a situação financeira da Efacec.



O governante disse ainda que o processo demorou cerca de 14 meses e que foi assegurado "que o Estado e a Parpública fizessem o melhor negócio possível"