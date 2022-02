Siza Vieira diz que venda da Efacec à DST é "importante para economia nacional"

Leia Também Venda da Efacec à DST vai mesmo avançar

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, considera que a reprivatização da Efacec, com a venda à DST, é "importante para a empresa e para a economia nacional". O governante diz que a decisão de venda vai permitir à Efacec ser recapitalizada em "80 milhões de euros" por parte de "uma empresa de referência"."A Efacec tem um conhecimento extenso em engenharia e equipamentos industriais, designadamente no setor elétrico, que a tornam muito importante na próxima década de investimento muito significativo, em Portugal e na Europa, em matéria de eletrificação da nossa economia", refere o ministro, num vídeo publicado após o anúncio no final do Conselho de Ministros.No referido vídeo, Pedro Siza Vieira indica que a venda "aconteceu durante um período particularmente difícil nos mercados internacionais", com "muitas perturbações" devido à pandemia, mas que, ainda assim, "foi possível encontrar uma empresa de referência, nos setores onde também a Efacec intervém".Segundo a nota do Conselho de Ministros, a DST deverá adquirir, pelo menos, 71,73% do capital social da Efacec Power Solutions.O ministro sublinha que a DST "está disponível para fazer uma capitalização de 80 milhões de euros" na Efacec e que essa capitalização será "também efetuada por parte do Banco de Fomento", criado no final do ano passado para ajudar a recapitalizar as empresas mais atingidas pela crise pandémica."Através de um investimento de obrigações convertíveis em ações, será possível dotar a Efacec de recursos importantes para a nova fase ao mesmo tempo que terá uma liderança comprometida com o processo de crescimento e desenvolvimento da empresa", conclui.