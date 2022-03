Novo dono da Efacec oferece seis bolsas de 1.000 euros e alojamento a artistas ucranianas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neste Dia Internacional da Mulher, o grupo DST e a sua Zet Gallery anunciaram que vão atribuir, ao longo de um ano, bolsas de 1.000 euros cada e alojamentos gratuito a seis artistas ucranianas refugiadas.

"A partir de hoje, as artistas ucranianas refugiadas podem concorrer às bolsas de residências artísticas de um ano, abertas pelo Dstgroup e pela Zet Gallery", revela o grupo bracarense, em comunicado.

A Zet Gallery promete também organizar, durante este ano, uma exposição das obras produzidas em contexto de residência "e apoiará na promoção das artistas, com todos os recursos que tem à sua disposição", adianta a marca do grupo DST "vocacionada para a divulgação de artistas e arte contemporânea através da combinação das novas estratégias de marketing digital com o modelo mais tradicional de galeria de arte".

A Zet Gallery garante, ainda, que "está também em contacto com uma equipa de curadores ucranianos, que ajudarão a identificar artistas no terreno e através da qual vão difundir a informação".

"Apelamos a todos a divulgação desta informação, no sentido de identificarmos, tão brevemente quanto possível, artistas que pretendam, connosco, continuar a ter na arte uma arma para forjar um novo mundo – uma arma para matar a guerra!", enfatiza José Teixeira, presidente do grupo DST e fundador da Zet Gallery.

"Porque hoje somos todas e todos feministas e estamos todas e todos com o povo ucraniano", remata Helena Mendes Pereira, diretora geral e curadora da Zet Gallery.