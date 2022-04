Administração apresenta DST aos grevistas: “O início de um novo ciclo da Efacec”

Na sequência da marcação de uma greve de duas horas dos trabalhadores da Efacec, a cumprir entre as 14 e as 16 horas desta quarta-feira, para exigir aumentos salariais e a compra de matérias-primas, contestar a reprivatização da empresa e reclamar a demissão da administração, a equipa de gestão da empresa manifesta o seu desagrado pela decisão tomada pelo sindicato do setor e contra-ataca.

Antes de mais, a administração ainda liderado por Ângelo Ramalho garante que "a empresa pauta-se pelos melhores princípios de gestão de pessoas, tendo sempre presente, a par da progressão salarial, a formação e desenvolvimento de carreiras, a justa remuneração e retenção de todos os trabalhadores, que são o maior ativo da empresa", considera.

Por outro lado, observa, em comunicado, que "as negociações da empresa com os seus trabalhadores são feitas com as respetivas comissões de trabalhadores, através de um diálogo regular e permanente".

Adicionalmente, assegura, "a Efacec respeita integralmente os compromissos assumidos no âmbito da negociação coletiva de trabalho, entre a Associação de Empregadores (ANIMEE) e os sindicatos representativos dos trabalhadores".

De resto, enfatiza que "o anúncio da conclusão da terceira fase do processo de reprivatização, no final de fevereiro de 2022, com a seleção do comprador, associado às medidas de capitalização da Efacec previstas, às competências dos seus trabalhadores e à confiança dos nossos clientes e parceiros, assinala o início de um novo ciclo da Efacec, que a tornará mais sustentável e competitiva", afiança.

Recorde-se que, no passado dia 25 de março, a Parpública anunciou ter assinado nesse dia com o bracarense grupo DST o acordo de venda direta da participação que detinha na Efacec, seguindo-se uma "fase de concretização das condições precedentes para o fecho da operação de reprivatização", que estará em curso.