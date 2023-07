Governo atesta bom estado das reservas de gasóleo

“Não existe risco de desvalorização da reserva” estratégica nacional de gasóleo, armazenada e gerida pela Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) no depósito POL NATO de Lisboa, na Trafaria. A garantia foi dada ao Negócios por fonte oficial do Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC), na sequência das questões enviadas esta semana pelo grupo parlamentar do PSD ao ministro

...