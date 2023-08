Leia Também EDP vai compensar abate de sobreiros em Sines com plantação de 42.000 árvores

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) anunciou esta quinta-feira a criação de um novo grupo de trabalho, com mandato até 31 de dezembro de 2023, com vista a "analisar as compensações por abate de sobreiros" na sequência das "contestação e dúvidas" levantadas depois de o Governo ter declarado a "imprescindível utilidade pública" do novo parque eólico que a EDP quer construir na região de Sines e que exige o corte de milhares de árvores protegidas por lei.Em reação ao comunicado do MAAC, fonte oficial da EDP Renováveis veio já garantir que a empresa "irá cumprir o plano de florestação aprovado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, incluindo, se aplicável, as alterações agora propostas" pela tutela. O ministro Duarte Cordeiro (que no início de agosto assinou o despacho que autoriza o abate de sobreiros numa área de 32 hectares) determinou agora a revisão da "localização de parte da compensação do Parque Eólico de Morgavel, que será plantada [pela EDP] na área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em pelo menos o dobro das árvores cujo abate foi autorizado".A elétrica voltou a reforçar que "o plano de compensação pelo corte de árvores na zona do parque eólico de Morgavel já prevê a plantação de cerca de 42.000 árvores e arbustos, das quais 30.000 serão sobreiros e 12.000 medronheiros, numa área total aprovada pelo ICNF, equivalente a 50 hectares e largamente superior à que será intervencionada para a construção do parque eólico". A EDP refere que irá assegurar a manutenção dessa área florestal, ao longo da duração do projeto, sublinhando ainda que a construção do parque eólico "criará um benefício direto para o município de Sines"."Dos sobreiros identificados para eliminação, 75% estão em fase jovem, existindo ainda uma quantidade significativa que se encontra em mau estado de conservação", defendeu-se anteriormente a elétrica, que pediu autorização para abater 1.821 sobreiros localizados nas freguesias de Sines e Porto Covo, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, nos concelhos de Sines e Santiago do Cacém.No entanto, e já depois de ter dado o respetivo sinal verde, o MAAC voltou agora atrás e diz que "importa avaliar a respetiva adequação dos procedimentos e princípios para os projetos de compensação de abate de sobreiros". Neste contexto, o grupo de trabalho agora criado terá como missão propor melhorias nesses processos.O grupo de trabalho será constituído por representantes do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, do Gabinete do Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, da APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça, da UNAC – União da Floresta Mediterrânica, da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável e do MED – Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. Após 31 de dezembro, estas entidades deverão apresentar o respetivo relatório com as propostas de melhoria a implementar.De acordo com o Governo, a floresta representa mais de 3,2 milhões de hectares do território português, sendo um terço sobreiros e azinheiras. "Estimando-se a existência de 36 milhões de sobreiros, cabendo ao Estado garantir a regulamentação e a fixação de medidas de apoio para assegurar a sua proteção", diz o MAAC em comunicado.As leis em vigor ditam que o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras tem de ser compensado com "projetos de arborização com uma área de, pelo menos, 1,25 vezes aquela que for afetada".Notícia atualizada com declarações de fonte oficial da EDP Renováveis.