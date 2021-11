Governo e BEI lançam segunda fase do Portugal Tech com mais 100 milhões

"no total, a [a segunda fase da] Portugal Tech visa mobilizar 250 milhões de euros de investimentos em capital de risco" para apoiar startups tecnológicas, fintech, health tech e cibersegurança.



afirmou que o fundo Portugal Tech já captou 273 milhões de euros de investimento privado para 30 empresas com grande potencial de crescimento. "Estamos a ter um investimento médio por empresa de dois milhões de euros", disse.









Leia Também Ricardo Mourinho Félix: Não haverá transição climática sustentável se não conseguirmos mobilizar financiamento privado que Portugal "é o lugar para viver e investir" e fazer negócio, salientando que o país não ficou parado na transição climática e digital.

Leia Também Atividade do BEI em Portugal disparou 44% em 2020 com financiamento de resposta à crise

O Governo e o Banco Europeu de Investimento lançaram a segunda fase do programa Portugal Tech, com um valor total de 100 milhões de euros, para apoiar tecnológicas.O anúncio foi feito esta terça-feira durante a Web Summit por Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, e Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, durante uma conferência de imprensa.A segunda fase do fundo Portugal Tech vai contar com 50 milhões do Governo português e outros 50 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento.Segundo o ministro da Economia,Sobre como correu a primeira fase do programa, Siza VieiraPara o ministro, "é muito importante continuarmos a alimentar" este ecossistema, de maneira a que outras empresas possam também crescer. "Estamos a criar empresas que desde o primeiro momento têm os mercados globais como foco de atenção."Na abertura da Web Summit, na segunda-feira, Siza Vieira realçou