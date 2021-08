Mourinho Félix: BEI e BPF preparam “maior pacote de capitalização de sempre”

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Banco Português de Fomento estão a negociar uma parceria, no âmbito do Fundo de Capitalização e Resiliência, que prevê a criação de um fundo de fundos com “centenas de milhões de euros”.

