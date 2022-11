BEI apoia expansão da Izicap com novo financiamento

Leia Também Fintech querem usar tecnologia para responder a desafios, da mobilidade à inclusão

"É um prazer anunciar este novo contrato com a Izicap", começou por dizer o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), Ricardo Mourinho Félixn (na foto), antes de apertar a mão de Miguel Mateus, o co-fundador e diretor de operações (COO) do Izicap, que selou o acordo do novo financiamento que vai ajudar a empresa a desbravar novos caminhos.O BEI anunciou numa conferência de imprensa, à margem da Web Summit, que vai fazer um investimento na Izicap que totaliza os 15 milhões de euros. O contrato, que permitirá à PME alargar as suas parcerias - tanto ao nível nacional como internacional - terá uma maturidade de 5 a 8 anos."O BEI está empenhado em financiar empresas que invistam na inovação e gitalização", afirmou o vice-presidente do BEI, ao acrescentar que o banco de investimento - para colmatar os efeitos da inflação, do clima de juros altos e guerra - tem que apostar nos setores certos. "O banco está empenhado em apostar na inovação e eficiência energética e, por isso, está focado em apostar em empresas do digital como a Izicap."A Izicap é uma PME de tecnologia financeira que desenvolve e comercializa software de fidelização a pequenas empresas. "Normalmente quem sofre mais com a crise são as pequenas empresas e por isso é que a nossa solução é ideal", afirmou Miguel Mateus."Necessitamos equilibrar o mercado e dar oportunidades às pequenas empresas como às grandes", rematou Ricardo Mourinho Félix.