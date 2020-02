Governo garante que “há forte probabilidade” de renovar parceria com CTT

O secretário de Estado das Comunicações voltou a garantir que a entrada do Estado no capital dos CTT não está excluída, mas ainda não há nenhuma decisão neste momento.

O Estado deverá renovar o atual contrato para a concessão do serviço universal postal com os CTT. A "forte probabilidade" foi avançada esta sexta-feira, 14 de fevereiro, pelo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda.





"Temos de respeitar a regra da contratação pública mas a previsão que fiz não é muito arriscada porque é sabido que em Portugal os Correios são a única empresa com estrutura para dar resposta às necessidades do serviço universal em todo o território. Já foi assim no passado e sabemos que há forte probabilidade de acontecer no futuro", sustentou o responsável no final da visita que fez ao centro de produção e logística dos CTT no âmbito da inauguração das novas máquinas de tratamento de correio.