Só o projeto de resolução do PS, a recomendar ao Governo que salvaguarde a qualidade do serviço público postal universal, foi aprovado.

A iniciativa bloquista também mereceu o chumbo por parte de PS, PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal e a abstenção do PAN, enquanto a resolução de "Os Verdes" registou os mesmos votos contra, mas com o PAN a votar favoravelmente, ao lado de BE, PCP, PEV e Livre.



Já o projeto de resolução do PS, a recomendar ao Governo que salvaguarde a qualidade do serviço público postal universal, foi aprovado por uma margem mínima de 113 deputados contra 111. PS, PAN e Livre votaram favoravelmente, CDS-PP e Chega abstiveram-se, enquanto PSD, BE, PCP, PEV e Iniciativa Liberal votaram contra.

A Assembleia da República rejeitou hoje dois projetos de lei e um projeto de resolução de PCP, BE e PEV no sentido da renacionalização dos CTT.O documento dos comunistas, a estabelecer o regime de recuperação do controlo público daquela empresa, teve votos contra de PS, PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal, enquanto o PAN se absteve.