Governo ordena encerramento do comércio e restauração depois das 13h nos próximos fins de semana

"A regra é: tudo fechado". Foi assim que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que o comércio e a restauração terão mesmo de encerrar portas entre as 13h e as 08h dos próximos sábados e domingos, dias 14, 15, 21 e 22 de novembro.

"Fica determinado o encerramento, a partir das 13h de sábado e até às 8h de domingo e das 13h de domingo até às 8h de segunda-feira, de todos os estabelecimentos comerciais ou de restauração", decretou António Costa. Ou seja, apesar de a proibição de circular na via pública vigorar entre as 13h e as 05h, os estabelecimentos comerciais terão de ficar encerrados até às 8h.





Estão previstas exceções "para estabelecimentos que já praticavam um horário de abertura anterior às 08h", como padarias, consultórios médicos, veterinários, funerárias, bombas de gasolina e retalho alimentar, com porta aberta para a rua e área não superior a 200 metros quadrados.

Leia Também Pingo Doce recua e não altera horários nos fins de semana de recolher obrigatório



A restauração só poderá funcionar a partir das 13h para proceder à entrega domiciliária.

Leia Também Restaurantes vão receber apoio de 20% da receita perdida nos fins de semana de encerramento

Leia Também Sonae encerra lojas de retalho não alimentar às 13h nos próximos fins de semana

A medida foi tomada porque, nos últimos dias, "por deficiência da nossa comunicação", o decreto do estado de emergência "gerou equívocos e abriu a porta a um excesso de concentração das exceções e a uma desvalorização da regra", sublinhou o primeiro-ministro."Temos assistido ao longo da última semana a uma espécie de concurso para ver onde esta a exceção para não cumprir a regra de ficar em casa. Criatividade quanto a horários, promoção agressiva da venda de bens não essenciais ou mesmo apelos, por associações empresariais, ao não cumprimento das medidas decretadas no estado de emergência. Vimo-nos forçados a terminar qualquer tipo de equívoco perante a manifesta vontade de haver incumprimento", ressalvou Costa.Covid-19: Costa considera que houve "equívocos" sobre as medidas e critica foco nas exceções Lisboa, 12 nov 2020 (Lusa) - O primeiro-ministro afirmou hoje que as medidas de limitação de circulação tomadas pelo Governo no âmbito do estado de emergência geraram "equívocos", abrindo a porta a um excesso de concentração nas exceções e uma desvalorização da regra. "É manifesto que o esforço de equilíbrio do Governo - seguramente por deficiência da nossa comunicação - gerou equívocos e abriu a porta, por um lado, a que tenha havido um excesso de concentração nas exceções e uma desvalorização da regra", declarou António Costa em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros. O primeiro-ministro lamentou que, ao longo da última semana, se tenha vindo a assistir "a uma espécie de concurso para ver onde está a exceção para não cumprir a regra de se ficar em casa". "Há criatividade quanto a horários, promoção agressiva da venda de bens não essenciais e mesmo apelos por associações empresariais ao incumprimento das medidas decretadas no estado de emergência", criticou. Neste contexto, de acordo com António Costa, o Governo foi "forçado a eliminar qualquer tipo de equívoco" no que respeita às restrições à liberdade de circulação nos concelhos mais atingidos pela covid-19 nos dois próximos fins de semana.(Notícia em atualização)