Pingo Doce recua e não altera horários nos fins de semana de recolher obrigatório

A controvérsia em torno da abertura dos supermercados Pingo Doce às 6h30 nos próximos fins de semana levou a cadeia do grupo Jerónimo Martins a recuar na decisão.



Em comunicado, o Pingo Doce informa que, afinal, os horários atualmente em vigor não irão sofrer alterações. "A alteração extraordinária de horários comunicada pelo Pingo Doce gerou uma controvérsia nacional que não esperávamos e que não desejámos", começa por dizer a nota da retalhista.





"A intenção do Pingo Doce ao decidir antecipar a abertura da maioria das suas lojas no próximo fim-de-semana era a de contribuir para evitar a concentração de clientes no período da manhã, facilitando o desfasamento das visitas numa altura em que a situação epidemiológica no país aconselha toda a prudência".



Porém, "face às múltiplas interpretações, também de implicação política, que têm vindo a ser feitas e veiculadas ao longo das últimas horas e ao nível da discussão pública gerada, o Pingo Doce informa que os horários habituais das suas lojas se manterão inalterados", revela o comunicado. Assim, nos dias 14, 15, 21 e 22 de novembro, as lojas Pingo Doce deverão abrir às 08h e encerrar entre as 21h e as 22h, dependendo da localização.





O recuo do Pingo Doce surgiu após algumas autarquias, como Lisboa, Cascais, Vila Nova de Gaia ou Matosinhos , terem criticado a decisão do grupo Jerónimo Martins e, nesse sentido, terem avançado com medidas para travar a abertura de quaisquer estabelecimentos de retalho às 06h30 nos dois próximos fins de semana.