Governo vai destinar até metade dos ganhos com lítio para populações locais

João Galamba defendeu que a escolha da Lusorecursos não foi deste Governo. E admitindo “impactos ambientais”, revelou que o futuro concurso prevê que parte dos “royalties” sejam para as populações locais.

O concurso para a concessão de áreas de prospeção de lítio que está a ser preparado pelo Governo prevê que até metade das receitas de direitos de exploração sejam destinadas às populações locais. O anúncio foi feito por João Galamba, secretário de Estado da Energia, esta quarta-feira no Parlamento.





"Ate hoje, os "royalties" eram para a administração central. Havia zero para as populações", começou por relembrar o responsável durante a audição no âmbito das polémicas em torno da concessão de lítio em Montalegre à Lusorecursos Portugal Lithium. Porém tendo em conta que "os recursos geológicos são de todos os portugueses", o caderno de encargos que está a ser preparado para este concurso prevê uma divisão diferente.