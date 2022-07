Greenvolt investe 30 milhões na instalação de 90 mil painéis solares em Tábua

A Greenvolt investiu 30 milhões de euros na compra, instalação e ligação de cerca de 90 mil painéis solares na freguesia de São João da Boavista, em Tábua, revelou à agência Lusa o diretor executivo da empresa, Carlos Coelho."São cerca de 90 mil painéis [solares] e estamos a falar de um valor aproximado de 30 milhões de euros", referiu.A obra, que está em construção na freguesia de São João da Boavista, em Tábua, no distrito de Coimbra, vai estar concluída no último trimestre do ano.Trata-se de uma central de painéis solares que estão instalados numa área de aproximadamente 90 hectares, com uma potência instalada de 48 megawatt."Podemos estimar que irá fornecer energia limpa, energia verde, a mais de 20 mil habitações", sublinhou.A Greenvolt, que é uma empresa ligada às energias renováveis, com ativos em vários países da Europa, vai produzir a energia em Tábua e depois vai "injetar na rede [elétrica nacional]" para ser vendida "a preço de mercado"."É uma obra que vai contribuir para a descarbonização do país", frisou o diretor executivo da Greenvolt.A Greenvolt atua no setor da biomassa, na promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos e na distribuição de geração de energia renovável.