Greenvolt liga à rede primeiro parque solar de grandes dimensões em Portugal

O Grupo Greenvolt anunciou esta terça-feira a conclusão e ligação à rede elétrica nacional do seu primeiro parque solar fotovoltaico de grandes dimensões em Portugal. Trata-se da Central Solar de Tábua, em Coimbra, com 90 mil painéis solares fotovoltaicos e uma capacidade instalada de 48 megawatts-pico (MWp). Com um investimento de cerca de 40 milhões de euros, o projeto permitirá gerar mais de 60 GWh de energia por ano.De acordo com a empresa, a Central Solar de Tábua contribuiu para reforçar a produção solar e eólica da Greenvolt nos vários mercados em que está presente e que supera já os 200 MW.Localizado na freguesia de São João da Boa Vista, o novo parque solar da Greenvolt ocupa uma área de aproximadamente 90 hectares e está ligado à rede elétrica através da subestação de Tábua, podendo abastecer cerca de 60 mil famílias. A sua produção anual de energia limpa evitará a emissão de aproximadamente 13.200 toneladas de CO2/ano."Este parque demonstra a capacidade do Grupo Greenvolt, reforçando para mais de 200 MW a capacidade já em produção nos vários mercados em que estamos presentes. E há ainda muito mais em pipeline", disse o CEO da Greenvolt, João Manso Neto, em comunicado.Além da geração de energia a partir de biomassa residual, a empresa desenvolve também projetos eólicos e solares fotovoltaicos de larga escala em vários mercados europeus e também no mercado americano. Segundo o mesmo comunicado, até agora a Greenvolt já desenvolveu 217 MW em projetos de larga escala até à fase de operação, a que se somam 62 MW prontos a construir e 460 MW já em construção."O pipeline de projetos de larga escala do Grupo Greenvolt ascende a 11,6 GW, num total de 13 geografias. Até ao final de 2023 estarão prontos a construir, em construção ou operação cerca de 2,9 GW", diz ainda a empresa no mesmo comunicado.