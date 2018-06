Correio da Manhã

O grupo Águas de Portugal vendeu a empresa Aquasis à AGS - Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, informou em comunicado, sem divulgar o valor do negócio.A concretização da venda dos 55% de capital social que a Águas de Portugal tinha na Aquasis aconteceu após as necessárias autorizações legais e o parecer da Autoridade da Concorrência, uma vez que o contrato de venda foi já assinado em Março.A Aquasis, que pertencia maioritariamente ao grupo Águas de Portugal, é especializada no desenvolvimento de sistemas de informação para o setor da água e, segundo a Águas de Portugal, teve um volume de negócios de cerca de dois milhões de euros em 2017.A AGS actua em Portugal (onde detém Águas de Alenquer, Águas de Cascais, Águas de Carrazeda e Águas da Covilhã) e no Brasil, segundo o seu 'site', e é desde há alguns anos detida por empresas japonesas.A empresa pública Águas de Portugal teve, em 2017, lucros de 88,6 milhões de euros, mais 25% do que em 2016.