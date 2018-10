Sintap assina acordo colectivo de trabalho com grupo AdP após 11 anos de negociações

Correio da Manhã

O Sintap - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública assinou na segunda-feira o acordo colectivo de trabalho (ACT) para as empresas do grupo Águas de Portugal (AdP), concluindo um longo processo negocial que decorria há mais de 11 anos, indica um comunicado divulgado esta terça-feira pela estrutura sindical.

O sindicato congratula-se com a uniformização das condições de trabalho no grupo AdP, bem como a concessão do feriado municipal e o feriado de Carnaval e de um dia de dispensa por ano.

O Sintap destaca também o aumento do valor do salário mínimo no grupo para os 613 euros e a melhoria da remuneração do trabalho extraordinário, do horário nocturno e de prevenção e a subida do subsídio de alimentação.

No que toca ao trabalho extraordinário, o novo ACT prevê uma remuneração majorada em 35% na primeira hora de trabalho extra em dia útil (anteriormente era de 25%), enquanto na segunda hora e seguintes a majoração é de 45% em vez dos actuais 37,5%. Aos dias de descanso semanal e feriados a majoração passa de 50% para 75%.

De igual forma, o subsídio de alimentação é fixado em 7,14 euros diários, o que se traduz num ganho anual de 176,66 euros para os trabalhadores com contrato colectivo e de 573,54 euros para os empregados com contratos de trabalho individual.