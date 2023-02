Grupo casais torna-se acionista da Cree Buildings

Três anos após ter-se tornado parceiro oficial da Cree, o Grupo Casais vai tornar-se acionista do coletivo internacional de construção para soluções regenerativas de edifícios. Numa nota conjunta, enviada às redações, as empresas destacam os mais de 200 mil m2 construídos pela Cree e "o crescimento significativo e novos projetos previstos a partir de 2023".Por isso mesmo, refere a nota, "o Grupo Casais entra na altura certa, juntando-se ao Grupo Rhomberg e ao Grupo Zech como acionista, para ajudar a moldar o futuro da Cree e impulsionar a sua implantação em Portugal e no estrangeiro".

Para o fundador da Cree, Hubert Rhomberg, "acolher a Casais como acionista é um passo lógico para um envolvimento estratégico mais ativo após anos de sucesso como parceiro oficial".





Já o líder do Grupo Casais, António Carlos Rodrigues (na foto), salienta que "a competitividade depende do acesso a uma forte rede de fornecedores, especialmente num período inflacionista, como o atual", sendo as redes de fornecedores e as capacidades digitais desenvolvidas por ambas as empresas "uma combinação poderosa".



"Estamos agora em condições de oferecer a capacidade de implementar o mesmo tipo de tecnologia de construção em todo o lado, dando o maior número possível de ferramentas para que os parceiros alcancem soluções mais rapidamente" acrescenta o responsável pela empresa bracarense.



O Grupo Casais aponta ainda que este passo irá também ajudar a "acelerar a transição verde". "Com a crescente importância dos impactos ESG, estamos agora num ponto em que as coisas estão a acelerar - algumas são simplesmente imparáveis. Este é o futuro e quanto mais cedo todos começarem a empenhar-se, mais cedo atravessaremos a montanha que temos pela frente", conclui.