Empresa de Braga constrói o edifício mais alto de Gibraltar

No enclave britânico de Gibraltar, a apenas duas centenas de metros da Andaluzia (Espanha), está a ser construído um complexo imobiliário com 665 casas que chegarão ao mercado a preços mais acessíveis face aos praticados no mercado, sendo que as habitações são entregues sem acabamentos finais com o objetivo de que cada família possa executa-los, de forma gradual e de acordo com as suas possibilidades, dando corpo ao conceito de "Edifício Evolutivo".





A liderar a construção do empreendimento Hassan Centenary Terraces está uma empresa portuguesa: o grupo Casais, com sede em Braga.

Leia Também Grupo casais torna-se acionista da Cree Buildings

"O grupo Casais concluiu a primeira fase da construção do projeto Hassan Centenary Terraces (HTC), em Gibraltar, território onde está desde 2005. Este projeto está integrado no programa Affordable Housing Scheme do governo de Gibraltar, respeitando dois pilares fundamentais: construção a custos controlados e os critérios ESG", revela o grupo bracarense, em comunicado.





Localizado no ex-Eastern Beah public car parking de Gibraltar, o Hassan Centenary Terraces é constituído por seis torres, sendo que três já estão concluídas.

Leia Também Afavias vai pedir indemnização se cair concurso da nova ponte sobre o Douro

De altura variável, estes edifícios habitacionais vão albergar, além dos 665 apartamentos, 673 lugares de estacionamento, sendo que o bloco quatro, com 110 metros de altura e 35 pisos, e que já está finalizado, é o edifício mais alto de Gibraltar.

"Estes edifícios habitacionais - desenvolvidos respeitando os critérios ESG [práticas ambientais, sociais e de boa governança das empresas] - estão localizados nas proximidades do Rochedo de Gibraltar, um local com condições climáticas excepcionais", realça a Casais.

Leia Também Grupo Casais investe 11 milhões num complexo de construção híbrida em Guimarães

Condições que levaram "à realização de testes em túnel de vento de forma a assegurar que as torres residenciais estão conformes com as exigências de segurança e de conforto que o Grupo Casais privilegia nas suas construções", relata o grupo que tem António Carlos Rodrigues como CEO.





As linhas gerais deste projeto foram apresentadas pela Casais esta quarta-feira, num evento em Gibraltar, que contou com a participação de vários "stakeholders" locais e membros do governo local, como o Chief Minister Fabian Picardo, tendo sido atribuído ao grupo português um "Prémio de Reconhecimento de Excelência que marca 18 anos de dedicação à excelência técnica, elevados padrões e práticas de sustentabilidade e ESG exemplares no território", com o galardão a ser recebido por José da Silva Fernandes, presidente da administração do grupo bracarense.





Leia Também Casais integra consórcio que vai construir estação de tratamento de água em Luanda

Casais opera em 16 mercados externos, incluindo Texas, Dubai e Alemanha

Criada a 23 de maio de 1958, a Casais é uma das maiores empresas do setor da construção em Portugal, tendo fechado o último exercício com uma faturação de 682 milhões de euros, dos quais 440 milhões foram gerados nos mercados internacionais.





Além de Portugal, num processo de internacionalização iniciado há quase três décadas, o grupo Casais opera actualmente em 16 mercados externos: Angola, Alemanha, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos (Texas), Emirados Árabes Unidos (Dubai e Abu Dhabi), França, Gana, Gibraltar, Holanda, Marrocos, Moçambique, Reino Unido e no Qatar.





Da história da internacionalização da Casais constam outros países como a Rússia, o Cazaquistão, a Argélia, a China e Cabo Verde.





(Notícia atualizadas às 12:48)