Grupo Fosun anuncia venda de ações de mineradora de ouro chinesa por 565 milhões

O grupo Fosun, que detém várias empresas em Portugal, anunciou esta segunda-feira a venda de grande parte da sua posição na mineradora Zhaojin Mining Industry Co, pelo equivalente a 565 milhões de euros, visando reforçar a liquidez.O conglomerado chinês, que soma uma dívida equivalente a cerca de 38 mil milhões de euros, desfez-se já de milhares de milhões de euros em ativos este ano. A empresa tem a pagar mais de oito mil milhões de euros em títulos de dívida até ao final de 2023, segundo dados compilados pela agência Bloomberg.Através de uma das suas unidades, a Fosun anunciou, em comunicado, a venda de 654,1 milhões de ações da mineradora de ouro Zhaojin Mining, por 6,72 dólares de Hong Kong (0,86 euros) cada. Um valor 1,8% inferior à cotação da empresa no encerramento da Bolsa de Valores de Hong Kong, na sexta-feira.O grupo, com sede em Xangai, a "capital" económica da China, reduz assim a participação na Zhaojin de 22,85% para 2,85%.A Fosun e as suas unidades já cortaram participações em empresas como a seguradora New China Life Insurance e o retalhista Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group. Entre os ativos vendidos este ano pelo grupo constam ainda uma posição no valor de 500 milhões de euros na Tsingtao Brewery, a principal marca de cervejas da China, 5% do grupo tecnológico chinês Taihe Technology, no valor de 43 milhões de euros, ou 6% do capital da empresa Zhongshan, por 100 milhões de euros, de acordo com a cotação atual no mercado.O conglomerado anunciou ainda, em outubro passado, que planeia vender a sua participação maioritária na fabricante de aço Nanjing Nangang Iron & Steel United, que está cotada na Bolsa de Xangai, por 16 mil milhões de yuans (2,2 mil milhões de euros).A Fosun realizou, nos últimos dez anos, uma série de aquisições além-fronteiras, adquirindo em Portugal a seguradora Fidelidade, uma participação de quase 30% no banco Millennium BCP e mais de 5% da REN -Redes Energéticas Nacionais. Entre os ativos mais conhecidos constam a cadeia hoteleira Club Med e o clube inglês de futebol Wolverhampton Wanderers.Um relatório do Citigroup, difundido no mês passado, indicou que a empresa planeia vender entre 50 mil milhões e 80 mil milhões de yuans (7 mil milhões e 11 mil milhões de euros) em ativos não essenciais, ao longo dos próximos 12 meses. O relatório destacou que a empresa considera a Fidelidade como essencial, não estando prevista a sua venda.