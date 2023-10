Grupo Havas adquire Cunha Vaz & Associados

A Havas anunciou esta terça-feira que adquiriu a Cunha Vaz & Associados (CV&A), consultora de relações públicas e comunicação. A empresa será assim integrada na H/Advisors, a rede de aconselhamento estratégico da Havas, e passará a designar-se H/Advisors CV&A.A aquisição da consultora, fundada há 20 anos por António Cunha Vaz, "confere à H/Advisors uma posição de liderança no mercado em mais de 13 países europeus", revelou a Havas em comunicado."A sua adição segue-se à aquisição da Australian Public Affairs (atualmente H/Advisors APA) no início deste mês, que reforçou a presença da rede na Ásia-Pacífico", explica a multinacional francesa.Em conjunto, as duas aquisições aumentam a equipa da H/Advisors para "mais de 1.400 consultores de comunicação em mais de 24 países em todo o mundo"."Esta operação é o próximo passo natural na evolução recente da CV&A. Depois de vários anos de colaboração com a rede, que abriu portas a novos mercados e permitiu o crescimento da CV&A, a integração com a H/Advisors traz novas oportunidades e sinergias essenciais para as futuras tendências mundiais do setor da comunicação e de 'public affairs'", refere o CEO, António Cunha Vaz, no documento.A equipa de liderança da CV&A irá manter-se e juntar-se à equipa global da H/Advisors.