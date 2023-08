Grupo Lagoa dá corda ao investimento para entrar na corrida ao lítio

Leia Também Fundo Aethel em negociações para comprar mina de lítio no Barroso

O Grupo Lagoa vai investir 16 milhões de euros num projeto-piloto para concentrar os minerais de lítio presentes nos depósitos pegmatíticos explorados na zona de Ribeira de Pena, avança esta segunda-feira o jornal Público . O projeto em causa, que irá ocupar parte da fábrica do grupo, em Pombal, deverá estar em funcionamento em dois anos."O projeto [piloto] é todo nosso", frisou o gestor Carlos Lagoa ao jornal, acrescentando que o grupo candidatou-se a fundos do PT 2030, mas que o projeto irá avançar "haja ou não apoios".Com este projeto, a capacidade de transformação anual da unidade de Pombal passará das atuais 50 a 60 mil toneladas de pegmatite para 80 mil, o que se deverá traduzir em "seis a oito mil toneladas de concentrado de lítio".O objetivo da empresa é produzir concentrado de espodumena de lítio com qualidade comercial, que possa ser usada para alimentar futuras refinarias em Portugal e na Europa.O investimento representa os primeiros passos da empresa na corrida ao lítio, estando a ser equacionada a instalação de uma unidade de transformação de lítio maior através de um memorando de entendimento com a AMG Brasil.