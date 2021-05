Grupo Pátris admite comprar empresas este ano

A Pátris admite fazer compras de empresas este ano, sobretudo nas áreas em que opera, segundo o relatório e contas do grupo que atua no setor dos seguros, gestão de ativos e fundos de investimento."Com o processo de racionalização e simplificação da estrutura do grupo quase terminada [...], o grupo continuará a crescer de forma orgânica a que se poderá juntar uma ou outra aquisição que permita a criação de valor para o grupo, seja pelas sinergias que traga, seja pelo alargamento da oferta de produtos ou pela integração de novos clientes", lê-se na mensagem do presidente da empresa, Gonçalo Pereira Coutinho (na foto), que consta do relatório e contas de 2020 (lucros de 4,57 milhões de euros).Segundo o gestor, "a solidez financeira do grupo e das empresas permite perspetivar aquisições de empresas, especialmente nas áreas em que a Pátris já atua".Em 2020, refere, o grupo Pátris "reforçou o seu posicionamento como grupo especializado nas áreas de seguro de vida, gestão da poupança de médio e longo prazo, investimento e corretagem de valores mobiliários" e continuou as tarefas de "simplificação organizacional", "diminuição do número de empresas do grupo e redução dos custos da estrutura".Já 2021 deverá ser "mais um ano de crescimento sustentado das atividades", referindo Gonçalo Pereira Coutinho que tal passa pelo crescimento da atividade existente, mas também admitindo que poderá fazer aquisições.O grupo Pátris divulgou hoje um lucro de cerca de 4,57 milhões de euros em 2020, mais 86% que o verificado no ano anterior (2,46 milhões de euros).Além da parte seguradora e financeira, nos últimos anos o grupo foi adquirindo participações em empresas não financeiras.O grupo Pátris tinha, em 2020, 150 trabalhadores na área financeira e mais 120 funcionários em empresas não financeiras que detém.O grupo detém a Real Vida Seguros, faz gestão de fundos de investimentos, gestão de ativos e recuperação de créditos. A Pátris é também responsável pela gestão do fundo de recuperação dos lesados do papel comercial vendido pelo BES.