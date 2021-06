Grupo Sodexo vai contratar mais 50 pessoas no Porto

Irlanda, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Suíça, Espanha e Polónia.





Gilles Carlier, Chefe do Centro Europeu de Serviços Partilhados do grupo afirma que "a recente abertura a novos mercados, como França e Polónia, fez crescer exponencialmente as necessidades de contratação (...) nas áreas de contabilidade, finanças e gestão", e que face ao futuro, a empresa tem "uma ótima perspetiva de crescimento, pois acreditamos que a curto e médio prazo poderemos acrescentar novos mercados ao nosso portfólio de clientes e por conseguinte, contratar mais profissionais".



Para além da área financeira, a empresa tem ainda prevista a contratação de profissionais para as áreas de marketing legal e informática, e admite que, "neste momento, a grande maioria das contratações previstas inserem-se na área financeira e estão relacionadas com contabilidade, faturação, tesouraria, pagamentos, contacto com fornecedores e controlling".



A Sodexo Business agrega as funções centrais dos países do grupo Sodexo nos países em que a empresa está presente e é responsável pela faturação, contabilidade e gestão de ativos do grupo, entre outras funções.







A Sodexo Business Services, do grupo Sodexo, vai contratar mais de 50 profissionais para a área financeira da empresa, sediada no Porto, até ao final do ano.A expansão da equipa visa responder à integração de França no portefólio de países europeus trabalhados pela marca e do qual fazem parte Inglaterra,