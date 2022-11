GuestReady expande para a Madeira e passa a gerir 1.100 propriedades em Portugal

A GuestReady, companhia gestora de alojamento local, expandiu-se para a Madeira através da aquisição de uma empresa madeirense.Em comunicado, a GuestReady explica que adquiriu o portefólio e operações da AYS Madeira Property Management, uma empresa de gestão e aluguer de propriedades com 14 anos de experiência. Os funcionários da AYS vão todos integrar a equipa da GuestReady Madeira.

"A empresa tem um novo rosto, mas os mesmos funcionários, a mesma qualidade de excelência e o know-how local", sublinha, em comunicado, Rui Silva, Managing Director da GuestReady em Portugal e Espanha.





Leia Também Número de reservas da GuestReady cresce 15 vezes durante o verão

Esta aquisição implica a absorção de "dezenas de propriedades" no Caniço, na Calheta, no Funchal e em Porto Santo. A GuestReady não indica o número exato, mas apenas que esta expansão faz com que o seu portfólio passe a incluir um total de 1.100 propriedades.

"Temos uma sólida e consistente carteira de clientes que irá beneficiar desta integração. Estamos entusiasmados com as perspetivas de crescimento que se avizinham" adianta no mesmo comunicado Cecilia Lewington, sócia-gerente da AYS Madeira Property Management e nova Business Developer da GuestReady Madeira.



Esta é a terceira empresa que a GuestReady comprou desde que chegou a Portugal, em 2018: em 2019 adquiriu a Oporto City Flats e em 2021 foi a vez da The Porto Concierge.

"Arrancamos com as nossas operações na Madeira a poucas semanas de um dos períodos mais requisitados na ilha: a passagem de ano. Parece-nos o momento ideal para iniciar este novo capítulo para a GuestReady, com a certeza de que queremos continuar a chegar mais longe", conclui o Managing Director Rui Silva.



Além da empresa madeirense, este ano a GuestReady já adquiriu outras duas companhias em França.