GuestReady vai instalar no Porto centro global com 50 pessoas… “apesar do Mais Habitação”

A GuestReady, que diz ter fechado o ano de 2022 com 65 mil reservas feitas em Portugal nos 1.100 apartamentos que gere em todo o país, acaba de anunciar que vai instalar um novo centro de apoio ao cliente no Porto, na zona da Boavista.

"Este centro servirá de apoio a todas as operações globais da GuestReady que atualmente está presente em dezenas de cidades em sete países", avança a gestora de alojamento local, que tem sede na Suíça e está em Portugal há cerca de cinco anos.

Apresentando-se como "líder do mercado português de alojamento local", a GuestReady explica que será a equipa portuguesa de operações e logística a liderar o processo de formação, sinalizando a abertura de 20 vagas para este seu novo projeto.

"No total, o centro contará com cerca de 50 profissionais para prestar apoio, via e-mail e telefone, a hóspedes e a proprietários em qualquer uma das mais de 50 localizações onde a GuestReady opera", pelo que considera "fundamental que os candidatos às novas vagas sejam fluentes em inglês, francês, espanhol ou árabe".

Rui Silva, managing director da GuestReady em Portugal, explica o requisito: "O nosso grande objetivo é facilitar a comunicação com os nossos clientes e elevar o nosso serviço, tanto no contacto direto com os hóspedes que nos visitam, como com os proprietários que trabalham connosco."

De resto, enfatiza a plataforma de alojamento local, "a aposta em Portugal é estratégica, dado que a equipa portuguesa é a maior e mais experiente dos mercados atuais da GuestReady", afiança.

O anúncio da instalação do novo centro global de apoio ao cliente no Porto é feito "apesar dos recentes desenvolvimentos do pacote Mais Habitação apresentado pelo Governo, que inclui restrições ao alojamento local", sublinha a GuestReady.

"Os novos contratados não prestarão apoio à operação portuguesa porque, para já, congelámos as contratações para a gestão das nossas operações locais até que tenhamos uma ideia mais clara sobre as novas regras e regulamentos que serão aplicados ao alojamento local. Estas novas equipas prestarão apoio a qualquer hóspede ou proprietário em qualquer um dos mercados onde operamos", esclarece Rui Silva.

A GuestReady, que está presente em cidades como Paris, Londres, Madrid, Lisboa ou Dubai, gerindo um total de "mais de quatro mil propriedades", garante ter recebido, no ano passado, "quase meio milhão de hóspedes" e gerado "mais de 90 milhões de dólares para os seus proprietários".