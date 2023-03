As empresas do índice PSI da bolsa de Lisboa têm 196 administradores, dos quais 67 são mulheres, ou seja, 34%. E só conta com uma “chairperson”, isto é, presidente não executivo: Paula Amorim na Galp Energia. As comissões executivas têm apenas sete mulheres executivas, ou seja, 10,4% do total, e apenas uma CEO, Cláudia de Azevedo na Sonae. Estas duas gestoras são, com a família, acionistas de referência

