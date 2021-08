Há cinco interessados em comprar a Dielmar, segundo avançou fonte oficial da Câmara Municipal de Castelo Branco em declarações ao ECO . A empresa de vestuário declarou insolvência no final de julho e poderá agora passar para as mãos de novos investidores, de acordo com o autarca.

"Existem cinco manifestações de interesse em adquirir a Dielmar", diz fonte oficial da autarquia, adiantando que todos os contactos que lhe chegaram foram enviados para o administrador de insolvência e para o Ministério da Economia. O presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, José Alves, "está em contacto regular com o gestor do processo de forma a acompanhar todo o processo", garante.





Apesar das manifestações de interesse, ainda não é certa a "viabilidade" das propostas dado o cenário de incerteza em torno da Dielmar, refere o ECO.Na semana passada, foi garantido aos trabalhadores da empresa de confeções que têm salvaguardado o salário do mês de agosto e o respetivo vínculo de trabalho, enquanto o Ministério da Economia e o administrador da insolvência trabalham o processo.