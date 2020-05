Há empresas a adiar o regresso de alguns trabalhadores

A recomendação do Governo é que o teletrabalho se mantenha obrigatório até final de maio. Por isso, as empresas de serviços começaram a fazer os planos para o regresso dos trabalhadores aos escritórios. Mas com imposições de distância e, por questões de proteção, muitas empresas admitem adiar mais um pouco a presença do pessoal. E há já quem veja neste período de confinamento ensinamentos para o futuro.