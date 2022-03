Há um novo prémio em Portugal. Chama-se Inova+ e vale 30 mil euros

Arranca esta quarta-feira, 30 de março, o período de candidaturas a um novo prémio nacional, que pretende laurear a excelência científica e empresarial em Portugal com potencial de escala internacional.

Chama-se Inova+ e tem 30 mil euros, que serão atribuídos em seis áreas, para distinguir ideias, soluções e tecnologias de excelência científica, bem como projetos de excelência empresarial, capazes de dar resposta às principais prioridades europeias nas áreas da Inteligência artificial, sustentabilidade dos recursos naturais e dos ecossistemas e soluções digitais para cidades resilientes.

Lançado pela consultora de inovação Inova+ para assinalar os seus 25 anos de vida, o Prémio Inova+ contempla as categorias de Excelência Científica e de Excelência Empresarial, anuncia a promotora da iniciativa, em comunicado.

À Excelência Científica em cada uma das áreas podem candidatar-se os bolseiros de pós-doutoramento, doutorados, doutorandos e investigadores, a título individual ou em representação de uma equipa, enquanto à Excelência Empresarial de cada área podem candidatar-se empresas portuguesas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica com atividades de I&D e inovação.

No primeiro caso, vai distinguir em três áreas os melhores projetos (ideias, soluções, tecnologias) com aplicação e impacto na indústria, capazes de alavancar o posicionamento e a participação nacional no Programa-Quadro Europeu em vigor – o Horizonte Europa; na Excelência Empresarial irá premiar em três áreas os melhores projetos empresariais de I&D e Inovação, em desenvolvimento, ou já desenvolvidos, com potencial para "scale-up" internacional e direcionamento a tópicos do Horizonte Europa.

A cada um dos projetos distinguidos será atribuído um prémio pecuniário de cinco mil euros.

O Prémio Inova+ vai ainda atribuir uma distinção especial do júri a uma personalidade do meio científico e a outra do mundo empresarial, que visa reconhecer o desempenho nas áreas de I&D e inovação e que se tenham destacado na participação em projetos internacionais, nas categorias científica e empresarial.

"A inovação é crucial para o desenvolvimento do país, pelo que ao longo dos últimos 25 anos temos colocado a nossa ‘expertise’ e conhecimento ao serviço de instituições públicas e privadas. Neste percurso acompanhou-nos a certeza de que a inovação não é um talento, mas antes uma competência e a chave para o crescimento das organizações e dos países", começa por enfatizar Eurico Neves, chairman da Inova+.

"É por isso, para incentivar a excelência na Inovação, que lançamos o Prémio Inova+, aberto à comunidade científica e empresarial. Pretendemos incentivar um ecossistema de inovação aberto e multipolar, promovendo a cooperação, as parcerias e experiência internacionais e uma visão tecnológica. Mas pretendemos também trazer projetos para o dia-a-dia das pessoas e das empresas, ajudando no acesso a fontes de financiamento, nomeadamente a fundos europeus nacionais e transnacionais", realça Eurico Neves.

Organizado pela consultora Inova+, o Prémio Inova+ tem como parceiros a Agência Nacional da Inovação (ANI), o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e a AIP - Associação Industrial Portuguesa.

O júri reúne representantes do mundo académico e empresarial, sendo constituído por Eurico Neves (chairman da Inova+), Goreti Sales (professora associada da FCTUC), Lillian Barros (investigadora no CIMO-IPB), Fernando Lobo Pereira (professor catedrático da FEUP) e Verónica Orvalho (fundadora e CEO da Didimo).

As candidaturas ao Prémio Inova+ decorrem até 30 de junho, sendo posteriormente avaliadas pelo júri.