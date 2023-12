Hambúrgueres "gourmet" espanhóis podem estar a caminho de Portugal

O número de hamburguerias em Portugal poderá aumentar em breve. A Toro Burger, cadeia de restaurantes espanhola, estará a preparar a entrada em território luso através do regime de "franchising", segundo sites locais especializados na restauração.A empresa, que é liderada por Dado Lima, já terá iniciado as negociações com possíveis sócios.Portugal posiciona-se como o destino ideal para a expansão devido ao crescimento do consumo de hambúrgueres. Segundo as publicações, terá aumentado mais de 42% nos últimos cinco anos.

"Estamos muito entusiasmados por podermos oferecer aos investidores portugueses a oportunidade de desenvolver esta ideia de negócio, que tanta satisfação nos está a dar em Espanha. Portugal sempre foi muito atrativo", afirmou Gonzalo Burgos, diretor-geral da Toro Burger, ao Food Retail.

A oferta em Portugal será adaptada à cultura do país, mas o conceito será de disponibilizar uma oferta mais refinada.



A Toro Burger foi fundada em 2016 por Dado Lima, que é natural do Brasil mas vive atualmente em Espanha. Além do país vizinho, a cadeia de hambúrgueres só está presente em São Paulo.