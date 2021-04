Hitachi cria "cérebro" da ferrovia em Lisboa

A consultora de tecnologias de informação Hitachi Vantara escolheu a filial portuguesa, que emprega 280 engenheiros, para receber o novo centro de excelência do grupo japonês para a área da mobilidade, com foco no transporte ferroviário.

