O ponto único da reunião será a "discussão para aprovação sobre a oportunidade de alteração da composição do capital social da Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A./HCVP e de aceitação da sequente proposta de Acordo de Alienação da Componente Acionista da Cruz Vermelha Portuguesa", acrescenta o anúncio.



O Hospital da Cruz Vermelha é gerido por uma sociedade anónima de direito privado, detida em 54,97% pela CVP e em 45% pela Parpública, veículo do Estado que gere participações sociais. O restante capital é detido por privados.



Hoje, e numa altura em que o hospital tem 3,86 milhões de euros de prejuízos e outros 44 milhões de dívida acumulada, o Estado quer desfazer-se desta participação rapidamente, mas o processo tem sido atrasado, um cenário agravado devido à pandemia.



Segundo noticiou o Expresso este mês, a Santa Casa da Misericórdia (SCML) será o comprador desta participação, tendo já concluído as "due diligences". A Parpública, por seu lado, confirmou ao semanário que as três partes (Estado, CVP e SCML) já chegaram a entendimento e estão a "trabalhar uma solução que já definida em conjunto com a máxima urgência". Segundo a Parpública, cabe agora à CVP esclarecer porque é que o processo continua a arrastar-se.



O Expresso revelou, ainda, que o cenário que está em cima da mesa prevê que a Santa Casa fique com parte do capital da CVP e da Parpública, com a possibilidade de vir a deter a totalidade da sociedade gestora.

Os administradores da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) vão reunir-se no dia 8 de junho para discutirem a venda do Hospital da Cruz Vermelha, detido a 45% pelo Estado, que tem "máxima urgência" em vender este ativo. A convocatória foi publicada esta quinta-feira, 21 de maio, em anúncio no jornal Público."Convoco a Assembleia Geral da Cruz Vermelha Portuguesa a reunir com caráter extraordinário, no próximo dia 8 de junho, segunda-feira, pelas 14.00 horas", pode ler-se no anúncio, assinado por Manuela Filipe, presidente da Assembleia Geral da CVP.