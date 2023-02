Hospital de Lisboa Oriental só vai estar pronto em 2027

A Mota-Engil, que ganhou no ano passado a adjudicação do novo hospital de Lisboa, prevê que a assinatura do contrato tenha lugar até ao fim deste primeiro semestre, para depois iniciar o projeto de execução. Com três anos de obras no terreno, a nova unidade só irá abrir portas em 2027.

Hospital de Lisboa Oriental só vai estar pronto em 2027









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Hospital de Lisboa Oriental só vai estar pronto em 2027 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar