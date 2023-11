IAPMEI falha prazo de pagamentos a agendas mobilizadoras do PRR

O IAPMEI tinha-se comprometido a iniciar os pagamentos de reembolso dos investimentos no âmbito das agendas mobilizadoras em outubro o que, segundo o Eco, ainda não aconteceu.





Em setembro, fonte oficial do IAPMEI explicou ao jornal digital que a plataforma estava em funcionamento e já tinha disponibilizado o formulário de "pedido de pagamento intercalar da componente C5 das Agendas Mobilizadoras", estando previsto o pagamento ao longo do mês de outubro. Um compromisso que foi reiterado pelo presidente do IAPMEI, Luís Guerreiro.





Contudo, um mês depois de esgotado o prazo as entidades que submeteram os pedidos de pagamento em julho ainda não receberam qualquer pagamento contra fatura. Diz o Eco que as 1.115 entidades que fazem parte das 53 agendas só podem contar com os adiantamentos de 23%.



Reconhecendo problemas do lado das entidades, mas também dificuldades técnicas na plataforma, o IAPMEI alargou o prazo de entrega dos primeiros pedidos por 15 dias.





Em outubro, o IAPMEI justificou atrasos no âmbito dos pagamentos a empresas do anterior quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020, "constrangimentos pontuais de tesouraria".





O Ministério da Economia acrescentou na altura que os constrangimentos se deveram a uma situação de "overbooking".