Atrasos no IAPMEI devem-se a "overbooking", diz ministério

O Ministério da Economia clarifica que os problemas "pontuais" de pagamentos no IAPMEI relativamente ao Portugal 2020, se devem a uma situação de "overbooking".Os esclarecimentos dados pelo ministério surgem na sequência da curta resposta dada pelo IAPMEI (ao Negócios, em que reconheceu "constrangimentos pontuais de tesouraria" no âmbito do anterior quadro de apoios comunitários."Antecipando as quebras nos valores dos financiamentos do Portugal 2020, resultantes, quer da desistência e anulação de operações, quer da não utilização integral dos financiamentos contratados, foram aprovados projetos em 'overbooking', acima da dotação orçamental prevista", afirma o gabinete de António Costa e Silva. Enquadram-se também aqui "os reembolsos de financiamentos reembolsáveis atribuídos na fase inicial do Portugal 2020"."Esta gestão de overbooking, que é habitual nos vários quadros comunitários, permite mobilizarrecursos financeiros para apoiar novos investimentos, garantindo dessa forma a disponibilidadede recursos adicionais para apoio às empresas", defende o ministério. Mas também significa que, "pontualmente", há "momentos de maior pressão de tesouraria", reconhece.O ministério fez ainda saber que os Sistemas de Incentivos às Empresas do Portugal 2020 atingiram no final de agosto "uma taxa de compromisso de 142,7% e uma execução de 106,5%, face às dotações de partida do Portugal 2020, garantindo já, a nível agregado, a plena absorção dos fundos comunitárias".E garante que "a generalidade dos projetos contratados no âmbito do PT2020 já recebeu até 95% do incentivo contratado de acordo com as regras de pagamento aplicáveis". Os restantes 5%, afirma, "estão condicionados ao encerramento financeiro dos projetos, uma vez que após as verificações físicas e financeiras finais, podem ocorrer correções aos montantes já pagosou a pagar".No caso do IAPMEI, esta entidade pagou este ano cerca de 124 milhões de euros a beneficiários de projetos no âmbito do PT2020, apresentando no final de agosto "uma taxa de pagamentos sobre os apoios contratados de 89,7%, a mais elevada de todos os organismos intermédios e 9,5% acima da taxa de pagamentos média dos Sistemas de Incentivos às Empresas do Portugal 2020".E em setembro, "foram pagos quase 20 milhões de euros", a que acrescem "os 496 milhões de euros já pagos pelo IAPMEI no âmbito do PRR"."No que respeita ao Portugal 2020, os pagamentos a efetuar sobre os pedidos de encerramento em análise, decorrem de acordo com o calendário de encerramento de projetos definido e em vigor", garante ainda.Fica, no entanto, por saber quantas empresas é que têm dinheiro a receber deste programa e quantos milhões estão por regularizar. O Negócios aguarda as respostas do IAPMEI e do Ministério da Economia.