IAPMEI já pagou 6,6 milhões do PRR a mais de 1.100 projetos para descarbonizar a indústria

Leia Também IAPMEI seleciona 22 candidaturas a apoio à descarbonização superior a 9,7 milhões de euros

O Ministério da Economia e do Mar anunciou esta quarta-feira que o IAPMEI já distribuiu 6,6 milhões de euros a 1.102 projetos na modalidade de "projetos simplificados" apresentados no âmbito da componente 11 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dedicada à descarbonização da indústria.No âmbito desta nova modalidade introduzida pelo segundo aviso, o IAPMEI já recebeu até ao momento 1.424 candidaturas, representando um investimento elegível de mais de 179 milhões de euros.Os projetos simplificados de descarbonização da indústria podem ter um apoio até 200 mil euros por empresa, durante um período de três anos, refere o Governo em comunicado."O sistema de incentivos à descarbonização da indústria previsto no PRR tem como objetivo promover e apoiar financeiramente projetos que visem processos e tecnologias de baixo carbono na indústria, medidas de eficiência energética na indústria, incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento e desenvolvimento de roteiros de descarbonização da indústria", diz o ministério no mesmo comunicado.No segundo aviso, a novidade introduzida foi a dos projetos simplificados, diz o Ministério da Economia, "agilizando algumas das condições", tais como as "referências padronizadas para que todas as empresas possam fazer o seu próprio cálculo de impacto, sem necessidade de uma avaliação por uma entidade especializada, bem como regras simplificadas para apuramento da despesa elegível para apoio".De acordo com o Governo, esta medida permitiu "automatizar parte do processo de avaliação e ter uma decisão mais rápida que resultou nos primeiros pagamentos a ocorrerem cerca de um mês e meio após o fecho do concurso".