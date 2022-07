Ibersol rejeita menu da RBI e diz "não" à venda de restaurantes Burger King

venda à Restaurant Brands Iberia (RBI), "masterfranchiser" da Burger King em Portugal e Espanha, dos 119 restaurantes da marca que a empresa portuguesa detém em território nacional, por via de contratos de franquia."Após analisar em conjunto com os seus consultores financeiros e legais os termos da última proposta da RBI, incluindo em especial no que concerne à proposta de valor e condições associadas, o conselho de administração, ponderando os melhores interesses da Ibersol e dos seus 'stakeholders', verificou não existirem condições para continuar este processo, tendo assim deliberado não aceitar a oferta da RBI", diz, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A primeira oferta de compra foi feita em meados de fevereiro, altura em que a Ibersol se chegou à frente com 230 milhões de euros. As conversações continuaram e, sensivelmente um mês depois, a RBI subiu a parada para 250 milhões de euros.A este valor passaram a acrescer "sete milhões relativos a créditos fiscais e três milhões [de euros] do investimento em dois restaurantes adicionais abertos em 2022, sujeitando o pagamento de parte do preço (no valor de 13 milhões de euros) à verificação de condições relacionadas com a evolução futura do EBITDA [resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] e/ou geração de cash flows", bem como "à realização de 'due diligence' adicional e à discussão da documentação contratual da potencial transação".A nova oferta incluiu também "a proposta não solicitada de aquisição pela RBI, por oito milhões de euros, de cinco ativos imobiliários não incluídos anteriormente no perímetro da potencial transação", segundo as informações que foram sendo transmitidas pela Ibersol à CMVM.