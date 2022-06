Ibersol rejeita oferta da RBI pela Burger King. Masterfranchiser pode rever oferta até 10 de junho

A Ibersol recebeu na sexta-feira, 3 de junho, uma oferta vinculativa da Restaurant Brands Iberia (RBI) para a aquisição dos restaurantes da insígnia Burger King em Portugal e Espanha, por via da compra das sociedades Iber King – Restauração e Lurca, mas discordou dos ajustamentos feitos e informa que a RBI pode rever os termos da oferta até 10 de junho.

A Ibersol tinha já alargado três vezes o período de negociações exclusivas para a venda à RBI, "masterfranchiser" da Burger King em Portugal e Espanha, dos 119 restaurantes da marca que a empresa portuguesa detém em território nacional, por via de contratos de franquia. O último prazo tinha sido o de 3 de junho e neste domingo à noite foi divulgada na CMVM a informação sobre a rejeição da oferta nos atuais termos.

"Ainda que a oferta vinculativa continue a partir do enterprise value indicado a 10 de março, de 250 milhões de euros, numa base cash and debt-free, a RBI apresentou um conjunto de ajustamentos respeitantes à evolução futura do EBITDA e/ou geração de cash flows que entende conduzir a um enterprise value de 212 milhões de euros, acrescido de 7,3 milhões relativos a créditos fiscais e 3 milhões do investimento em dois restaurantes adicionais abertos em 2022", refere a Ibersol no comunicado.

A empresa – que, além da Burger King, explora espaços de marcas como a Pizza Hut, KFC, Pans ou Pasta Caffé – sublinha que na oferta vinculativa se prevê ainda uma proposta de aquisição pela RBI, por oito milhões de euros, de cinco ativos imobiliários não incluídos anteriormente no perímetro da potencial transação".

Após uma análise preliminar da oferta, o conselho de administração da Ibersol "decidiu comunicar à RBI a sua discordância com relação aos referidos ajustamentos, dando oportunidade à RBI de rever os termos e condições da oferta vinculativa até ao próximo dia 10 de junho", remata o comunicado.

A RBI tinha aumentado a 10 de março o valor da oferta à Ibersol, para 250 milhões de euros. O valor anteriormente oferecido, a 16 de fevereiro, era de 230 milhões de euros.

Nesse dia 10 de março, a Ibersol comunicou que tinha iniciado com a RBI negociações em regime de exclusividade que iriam decorrer por um período de seis semanas. Ou seja, até 21 de abril.

A 21 de abril o prazo foi prorrogado até 11 de maio e posteriormente até 31 de maio. Entretanto, nova extensão anunciada: até 3 de junho. Agora, neste comunicado, a Ibersol dá então à RBI um prazo até 10 de junho para rever os termos da oferta.