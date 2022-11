Ikea Portugal vai dar bónus de salário e meio aos colaboradores

A Ikea Portugal vai dar um bónus de um salário e meio a todos os colaboradores, informou esta segunda-feira a empresa sueca numa nota enviada à comunicação social. O pagamento desta quantia, que "resulta de uma distribuição dos resultados obtidos no ano fiscal de 2022", será feito já em dezembro.Além desta medida, a empresa vai também duplicar o desconto de colaborador numa seleção de produtos, que permitem a poupança de energia e em produtos das mercearia sueca, e, a nível global, reforçar o fundo social no valor de 10 milhões de euros para apoiar os colaboradores em situações mais sensíveis a nível financeiro."Este valor será distribuído de forma equitativa pelos diversos mercados, para ajudar a mitigar as dificuldades geradas pelo aumento dos custos de vida. Em Portugal, este fundo irá reforçar o programa CÖNTIGO que, desde 2019, apoia colaboradores que enfrentam desafios de saúde e/ou financeiros", denota a Ikea.Estas medidas, que, segundo a multinacional, surgem como "agradecimento e valorização de todas as pessoas que trabalham na empresa", acontecem depois de já em outubro a empresa sueca ter aumentado o valor do subsídio de alimentação dos colaboradores a tempo inteiro, tendo este passado dos 4,55 euros para os 6 euros diários líquido.A empresa de produção e venda de móveis aponta ainda que está atualmente a finalizar a atualização salarial para 2023.