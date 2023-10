Vendas da Ikea em Portugal crescem 10,8% para 611 milhões de euros

Leia Também Ikea investe 13 milhões de euros para reduzir preços em Portugal

A Ikea Portugal fechou o ano fiscal de 2023, que corresponde ao período entre 1 de setembro de 2022 e 31 de agosto de 2023, com vendas de 611 milhões de euros, ou seja, mais 10,8% do que no exercício anterior.Este crescimento fica acima dos 5,7% registado, a nível global, pelo Grupo Ingka - o franchisado que representa aproximadamente 90% do total das vendas da marca em todo o mundo e do qual a IKEA Portugal faz parte - que, no mesmo período, faturou 41,7 mil milhões de euros."As vendas da Ikea Portugal são o reflexo da crescente importância da casa na vida das pessoas e também do nosso investimento contínuo em melhorar a experiência de compra dos nossos clientes", diz a CEO da Ikea Portugal, Helen Duphorn, citada num comunicado enviado, esta quinta-feira, às redações.Apesar de "todas as condicionantes externas, e do atual contexto de instabilidade económica e geopolítica", a Ikea Portugal assegura que "continua comprometida com a sua visão". "Continuamos profundamente comprometidos em melhorar a vida em casa de um número cada vez mais amplo de portugueses, garantindo soluções acessíveis, sustentáveis e de qualidade. Impactando positivamente ao mesmo tempo a vida dos nossos clientes, dos nossos colaboradores e do nosso planeta", reforça a "número 1" da operação portuguesa da gigante sueca do mobiliário.Na sequência do compromisso assumido na transformação logística, acessibilidade, sustentabilidade e pessoas, a Ikea Portugal planeia investir aproximadamente 60 milhões de euros durante o exercício fiscal de 2024 (iniciado a 1 setembro), ano em que celebra 20 anos de presença no país.Grande parte deste investimento está, por isso, direcionado para a redução de preços: com base nos sólidos resultados alcançados no ano fiscal de 2023, sublinha a Ikea Portugal, lembrandp que recentemente investiu 13 milhões de euros para reduzir preços dos seus produtos ao longo do corrente ano financeiro.Atualmente, a Ikea conta com cinco lojas no país (Alfragide, que foi a primeira, Loures, Loulé, Matosinhos e Braga) e com nove estúdios de planificação – Almada, Cascais, Coimbra, Lagos, Leiria, Seixal, Setúbal, Sintra e Vila Nova de Gaia –, esperando abrir em Lisboa e Madeira até dezembro, além de vários pontos de recolha de encomendas e da plataforma de venda online, empregando um universo de 2.800 trabalhadores.A transformação digital figura como "uma prioridade" para a Ikea Portugal que têm visto as vendas através da internet a ganhar crescente terreno, representando no ano fiscal que findou a 31 de agosto 21% do total faturado, quando há quatro anos pesavam sensivelmente 4%."Este aumento significativo é reflexo das alterações de comportamento dos consumidores portugueses, mas também do compromisso e investimento da Ikea em oferecer uma experiência de compra cada vez mais conveniente, inspiradora e acessível, independentemente do canal que o cliente escolha", sublinha a empresa, no comunicado de apresentação dos resultados do exercício fiscal de 2023.A Ikea Portugal dá também conta dos avanços em matéria de redução das emissões de dióxido de carbono (CO2), apontando como "exemplo perfeito dessa transformação a transição que tem vindo a ser feita para que as entregas ao cliente sejam feitas com zero emissões": "Com o crescimento do 'e-commerce', as entregas 'last mile' cresceram exponencialmente. Só em agosto foram efetuadas mais de 27 mil entregas no domicílio de clientes e orgulhamo-nos de anunciar que 57% foram feitas com recurso a veículos elétricos. Com este movimento, durante o ano fiscal que agora terminou, a Ikea evitou 166 toneladas de emissões de CO2".Anualmente, a Ikea Portugal recebe 13,8 milhões de visitantes nas suas lojas físicas e aproximadamente 50 milhões "online" (no "website" e na "app").