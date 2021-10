Iker Casillas lança aceleradora de startups ligadas ao desporto

Iker Casillas lançou uma aceleradora e incubadora de startups ligadas ao mundo do desporto. Denominada SportBoost, a iniciativa tem como principais parceiros a LaLiga, através da LaLiga Tech, e a ESIC Business & Marketing School.



Segundo a apresentação, feita esta sexta-feira, em Madrid, a SportBoost vai disponibilizar recursos ao nível da assessoria, desenvolvimento de negócios, relações institucionais, bem como acesso a financiamento.





"Desde que tive de me retirar do futebol por causa de um enfarte há dois anos e cinco meses, ficou clara a vontade de ajudar os jovens que estão a começar e de apoiar o empreendimento. O desporto deu-me tudo e gostava de devolver parte do que recebi", afirmou o antigo guarda-redes, em declarações reproduzidas pela imprensa espanhola.





A SportBoost vai apoiar startups que cumpram três regras de ouro: estejam ligadas ao desporto, sejam dirigidas por empreendedores e ofereçam inovação tecnológica. As candidaturas podem ser feitas a partir de agora e até 25 de outubro.





Uma série de fases desenrola-se de seguida, com os projetos a serem sujeitos à análise de diferentes comités, até ser feita uma pré-seleção. Nos cálculos dos promotores do projeto, apenas 20% das empresas candidatas devem conseguir passar a primeira etapa.





A SportBoost já está a trabalhar com a Idoven, a Kognia e a Fly-Fut, três startups que têm como denominador comum o facto de estarem a pôr as novas tecnologias ao serviço do mundo do desporto.





A Idoven dedica-se ao estudo das doenças do coração, de forma pouco invasiva, para ajudar a detetar e a prevenir problemas cardíacos, como enfartes ou a morte súbita, com Iker Casillas a destacar, por motivos óbvios, "a importância de se vigiar o coração".





Já a Idoven redefine a maneira como se diagnosticam as arritmias cardíacas, combinando algoritmos de inteligência artificial em nuvem com a tecnologia "wearable"; enquanto a Kognia tem, nas palavras do antigo internacional, revolucionado o universo da análise tática no futebol, com um software baseado em inteligência artificial, descrito como inovador, capaz de analisar jogos e treinos, em tempo real e de forma automatizada. Uma ferramenta que, de acordo com a imprensa espanhola, já está inclusive a ser usada em diferentes países por técnicos como Xavi Herrnández, Unai Emery ou Paulo Sousa.



A Fly-Fut, por seu turno, é descrita como pioneira no mundo do desporto rei graças à aplicação de drones e inteligência artificial a todas as categorias do futebol, dispondo de um modelo de negócio CaaS como a Spotify ou a Netflix.



Jogadores, treinadores e famílias podem subscrever o serviço que lhes permite assistir aos próprios jogos e aos dos rivais, gravados pela tecnologia dos drones. "Teria dado tudo para ter os vídeos de todos os meus jogos, sobretudo daqueles golos que impedi com nove anos", afirmou Casillas.