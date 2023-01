Importações de gás liquefeito pela Europa aumentaram 60% em 2022

Leia Também UE reduz em um quarto procura por gás russo

Leia Também Eni acorda com egípcia Egas aumento do fornecimento de gás liquefeito à Itália

As importações europeias de gás liquefeito aumentaram 60% em 2022, devido à redução significativa das provenientes da Federação Russa, ilustrou um relatório divulgado na quarta-feira.A maior parte deste gás importado veio dos EUA (mais 143%) e do Qatar (mais 23%), segundo o Instituto para a Economia e Análise Financeira da Energia (IEEFA, na sigla em Inglês).A França é o principal importador de gás liquefeito russo na Europa, segundo o documento."Enquanto as entregas de gás russo à União Europeia baixaram em 2022, alguns Estados continuaram a importar gás liquefeito russo, indo contra o objetivo comum de garantir a segurança energética e o fim da dependência dos recursos russos", apontou o IEEFA. Este objetivo foi estabelecido na sequência da invasão da Ucrânia pela Federação Russa.A importação de gás destinado à produção de eletricidade aumentou consideravelmente na Europa em 2022, para compensar "uma falta de chuva, que reduziu a produção hidroelétrica nos Estas da União Europeia", e "as avarias na centrais nucleares em França", sublinhou-se no documento.Se a França é o primeiro importador europeu de gás liquefeito russo e dos EUA, o Reino Unido é o principal cliente do Qatar.No total, a UE importou 155 mil milhões de metros cúbicos (mmmc) de gás liquefeito em 2022.Segundo as estimativas da Agência Internacional de Energia (AIE), o consumo total de gás da UE pode atingir 360 mmmc em 2022, uma baixa sensível face aos 412 mmmc de 2021.Em dezembro, a AIE preveniu que em caso de paragem total dos fornecimentos de gás russo e sem esforço para reduzir o seu consumo, a UE pode ter falta de gás no inverno de 2023/2024.Receios existem também sobre a concorrência protagonizada pela Ásia, uma vez que a procura de gás pela China pode subir acentuadamente devido à reabertura da economia chinesa. E se as temperaturas do próximo inverno forem mais severas na Europa, as necessidades podem aumentar ainda mais e o gás vir a faltar.