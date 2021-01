Imunidade à pandemia dos usados superior à dos novos

O ano passado foi negro para a indústria automóvel europeia, com quebras nas vendas de ligeiros de passageiros novos a atingir os dois dígitos em todos os países, com exceção da Noruega, onde a descida foi de apenas 0,7%. No entanto, o panorama no mercado de usados foi bem diferente, com seis em 10 países analisados pelo Observatório Indicata a registarem crescimentos.





