Incêndio destrói fábrica de bicicletas Esmaltina em Sangalhos

"A fábrica está toda tomada pelas chamas. Não há previsão para termos o incêndio como extinto", disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.Pelas 00:51 de hoje, segundo o 'site' na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam 92 operacionais, apoiados por 30 veículos, no local. Relatos e vídeos nas redes sociais apontam para a destruição das unidades de produção de uma das mais antigas empresas de bicicletas do país.A ANEPC indica ainda que recebeu o alerta para o incêndio às 23:19.Fundada em 1970, a Esmaltina tem um volume de faturação de cerca de 10 milhões de euros e emprega atualmente pouco mais de 50 pessoas. Produz cerca de 200 mil veículos por ano, sobretudo para o mercado ibérico."A Esmaltina já produziu mais de três milhões de bicicletas para os seus clientes na Europa, África e América do Sul", lê-se no 'site' na Internet da empresa.